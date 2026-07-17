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НовостиОбщество17 июля 2026 7:02

В Самаре накажут 25-летнего парня за создание фирм-однодневок

В Самаре молодой человек зарегистрировал две компании за вознаграждение
Елизавета ЖИРНОВА
Ему назначили 180 часов обязательных работ

Ему назначили 180 часов обязательных работ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре суд вынес приговор 25-летнему местному жителю за незаконное создание юрлиц. Мужчина предоставил документы неизвестным лицам для регистрации на свое имя двух фирм, зная, что не будет участвовать в их работе. За услугу ему пообещали 33 800 рублей. Об этом сообщили в Самарском областном суде.

«Парень осознавал противоправный характер своих действий. Он точно знал, что не будет управлять фирмами и участвовать в их финансово-хозяйственных операциях», — говорится в сообщении.

Жителя признали виновным по статье о незаконном создании юрлица, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Ему назначили 180 часов обязательных работ. Приговор пока не вступил в силу.

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