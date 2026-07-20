Депутаты оценили перспективы развития центра «Мужество»

Депутаты обсудили улучшение санитарно-гигиенических условий в лагере и благоустройство территории. Фото предоставлено Думой городского округа Самара.

В центре «Мужество» Волжского района прошло выездное мероприятие комитета по образованию, социальным вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту, Общественного совета и Общественного молодежного парламента при Думе городского округа Самара. Депутаты и общественники оценили новый корпус, открытый в этом году при поддержке областного и городского бюджетов, и возможности для дальнейшего развития.

В центре «Мужество» ежегодно отдыхают более двух тысяч детей. Здесь расположены два двухэтажных спальных корпуса, столовая, медпункт, видеоклуб, баскетбольная и волейбольные площадки, поле для мини-футбола, спортивный городок.

Как отметил председатель Думы г.о. Самара Сергей Рязанов, в новом корпусе есть системы очистки воды, отопления, вентиляции, а также комната отдыха и отдельный вход для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В центре «Мужество», одном из самых крупных детских лагерей в городе, могут одномоментно отдыхать около 400 ребят. Фото предоставлено Думой городского округа Самара.

«У лагеря просторная территория - около 13 гектаров, где можно проводить много активностей. Если открыть еще один такой быстровозводимый современный корпус и решить вопрос с отоплением в столовой, ребята со всей области смогут отдыхать здесь и зимой», – добавил Сергей Рязанов.

В центре для детей созданы комфортные условия: пятиразовое питание, творческие и спортивные занятия, волонтерская смена.

«Плюсов много, но больше внимания требуют санитарно-гигиенические условия и благоустройство территории. А в целом, это очень перспективное место, которое нужно развивать», – уверен председатель комитета по образованию, социальным вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту Вячеслав Звягинцев.

Участники мероприятия уделили особое внимание мерам безопасности. Например, при подготовке к сезону в коридорах и секциях корпусов укрепили оконные проемы бронебойной пленкой. Кроме того, в лагере работают системы видеонаблюдения и оповещения, а также пожарная сигнализация.