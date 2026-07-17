В Самаре свежеотремонтированные дома пойдут под снос

Территория, где находятся эти дома, вошла в зону КРТ еще в 2024 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре дома, отремонтированные в 2025 году, планируют снести: программы капремонта и комплексного развития территорий не согласовали между собой. Так, уже расселяют дома № 33 и № 35 на улице Краснодонской, на ремонт их фасадов и крыш ранее потратили свыше 15 млн рублей. Об этом сообщает «Волга Ньюс».

«Ремонт домов выполнили в объеме и в сроки, которые установила региональная программа. Право исключать из нее здания, попадающие в зону комплексного развития территорий, закрепили только в декабре 2025 года», – пояснили в Фонде капитального ремонта.

Территория, где находятся эти дома, вошла в зону КРТ еще в 2024 году. В границы зоны вошли еще 11 домов, которые тоже отремонтировали в 2025 году. Их планируют расселить и снести в 2026 – 2029 годах.

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