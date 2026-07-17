В Самарской области изменится расписание трех пригородных поездов

По измененному расписанию на отдельных участках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области с 20 июля 2026 года скорректируют расписание трех пригородных поездов. Изменения связаны с введением остановки на пункте Радиоцентр. Об этом сообщили в пригородной пассажирской компании.

«Поезда будут следовать по измененному расписанию на отдельных участках», – пояснили перевозчики.

Изменения коснутся поезда № 7112/7111 Новокуйбышевская – Тольятти. Он отправится в 7:44, прибудет в 10:05. Расписание скорректируют на участке Средневолжская – Канал. Поезд № 7128/7127 Новокуйбышевская (отпр.19.53) – Тольятти (приб.22.25) изменит график на отрезке Средневолжская – Пискалы. Поезд № 7130/7129 Тольятти (отпр.21.16) – Новокуйбышевская (приб.23.38) поедет по-новому на участке Задельная – Средневолжская. Пассажирам рекомендуют заранее уточнять время отправления.

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