В Самаре 17 июля умер почетный связист Геннадий Калистратов

Редакция «КП-Самара» выражает искренние соболезнования родным и близким Геннадия Петровича Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

17 июля стало известно о смерти почетного связиста Геннадия Калистратова. Эту информацию «КП-Самара» подтвердили его коллеги. Геннадий Петрович много лет руководил Самарским телецентром, он внес большой вклад в развитие теле– и радиовещания по всей области.

Геннадий Калистратов руководил масштабным переоборудованием систем, благодаря чему вся губерния перешла на цветное телевидение. Он посвятил работе около 30 лет, за добросовестную работу был награжден знаком «За труд во благо земли Самарской».

Редакция «КП-Самара» выражает искренние соболезнования родным и близким Геннадия Петровича. Вечная память!

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