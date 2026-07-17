Антикоррупционные иски грозят председателю Самарского областного суда

Материалы передали по инициативе председателя ВС РФ Игоря Краснова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

И.о. председателя Самарского областного суда Александру Шилову грозят антикоррупционные иски. Материалы для их предъявления уже направили в Генпрокуратуру, об этом сообщает пресс-служба Верховного суда РФ.

Материалы передали по инициативе председателя ВС РФ Игоря Краснова после того, как у руководителя суда и членов его семьи нашли активы, которые не были задекларированы. Кроме того, выяснилось, что он мог использовать судебную систему для личного обогащения. Также в генпрокуратуру направили аналогичные материалы в отношении экс-председателя Тульского областного суда.

Напомним, что Александр Шилов стал временным руководителем Самарского облсуда весной 2025 года.

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