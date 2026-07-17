Историю герба Самары напомнили в день самарской символики

Нынешний герб Самары утвержден в 1992 году. Фото: Самарский областной художественный музей

17 июля отмечается день самарской символики. В честь этого напоминаем историю герба Самары, которому в прошлом году исполнилось 295 лет. За почти три века герб менялся шесть раз.

По одной версии, автором герба Самары может быть итальянец Франциск Санти, по другой – художник Андрей Баранов. Диких белых коз в природе не существует, и, вероятно, изначально на гербе хотели изобразить дикого сайгака, которые когда-то давно обитали в Самарском крае.

В разные годы белая коза на гербе то теряла, то обретала рога, покрывалась шерстью. В советское время для Куйбышева создали новый герб, но он просуществовал всего семь лет. Нынешний герб Самары утвержден в 1992 году, его описание практически полностью соответствует историческому.

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