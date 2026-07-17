Тропический ливень накрыл Самару вечером 17 июля

Дождь, который сегодня накрапывал в течение дня, как будто собрал всю силу Фото: Ирина СИНЕГУБОВА. Перейти в Фотобанк КП

Пятничным вечером 17 июля на Самару обрушился настоящий тропический ливень. Дождь, который сегодня накрапывал в течение дня, как будто собрал всю силу и пролился на улицы города. Как сообщают подписчики «КП-Самара», на улицах мгновенно образовались большие лужи, в которых тонет обувь.

18 июля в регионе прогнозируют сильный дождь, местами возможны гроза и град Фото: Ирина СИНЕГУБОВА. Перейти в Фотобанк КП

Между тем, кажется, это только начало. Приволжское УГМС предупреждает, что в выходные нас ждет непогода. 18 июля в регионе прогнозируют сильный дождь, местами возможны гроза и град. Все это будет сопровождать сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

Из-за такого прогноза в Самарской области объявили желтый уровень опасности. Будьте внимательны и берегите себя!

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