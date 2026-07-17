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НовостиОбщество17 июля 2026 14:28

В Самаре 304 объекта перенесли на безопасное расстояние от тепловых сетей

В Самаре еще 261 объект должны перенести из охранных зон в безопасные места
Ирина МОРСКАЯ
Охранные зоны устанавливаются на три метра с каждой стороны от теплотрассы.

Охранные зоны устанавливаются на три метра с каждой стороны от теплотрассы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре охранные зоны тепловых сетей продолжают освобождать от незаконных построек. За пять лет на безопасное расстояние перенесли 304 объекта. Об этом сообщает «Т Плюс».

«Нередко бывают ситуации, когда для небольшого ремонта надо освободить место от гаражей или торговых павильонов. Много времени часто уходит на поиск собственника и организацию демонтажа, а жители могут быть лишены горячей воды и тепла», — главный инженер самарского филиала компании Александр Климашин.

Охранные зоны устанавливаются на три метра с каждой стороны от теплотрассы. В них нельзя ничего размещать. Ограничение необходимо для безопасности горожан и оперативного проведения ремонтных работ.

Сейчас в областном центре еще 261 объект, в числе которого 68 детских и спортивных площадок, находится в охранных зонах. Их должны перенести в безопасные места.