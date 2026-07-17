Зампред правительства РФ Александр Новак посетил АВТОВАЗ в Тольятти

В преддверии 60-летия АВТОВАЗа Александр Новак и Вячеслав Федорищев встретились с коллективом предприятия. Фото: Иван Макеев

17 июля Самарскую область с рабочим визитом посетил заместитель председателя правительства России Александр Новак. Вместе с губернатором Вячеславом Федорищевым они посетили АВТОВАЗ в преддверии 60-летия предприятия, осмотрели производственные площадки, линию сборки, роботизированные линии и т.д. Президент АВТОВАЗа Максим Соколов рассказал, как организовано производство.

«Это высокотехнологичное производство, современное, постоянно обновляющееся, использующее самые современные, эффективные способы и методы управления», – сказал Александр Новак.

«Поздравляя коллектив, хочу сказать, что у завода огромное будущее. Для Тольятти это градообразующее предприятие, для Самарской области - это один из лидеров промышленности, для страны – целая отрасль, которую всегда берегли, здесь начиналась технологическая безопасность нашей страны», – отметил Вячеслав Федорищев.

На площадках АВТОВАЗа в Тольятти трудятся 35 тысяч жителей города и окрестных населенных пунктов. Кроме того, производственные площадка завода работают в Ижевске, Санкт-Петербурге, Аргуне. Комплекс полного производственного цикла АВТОВАЗа представляет собой различные производства, от дизайна до серийного производства.

В преддверии 60-летия АВТОВАЗа Александр Новак и Вячеслав Федорищев встретились с коллективом предприятия, вручили награды отличившимся сотрудникам.

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