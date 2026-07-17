Развитие Самарской области обсудили Вячеслав Федорищев и Александр Новак

В ходе встречи обсуждали реализацию нацпроектов, обеспечение сбалансированности бюджета Фото: правительство Самарской области.

17 июля Самарскую область по приглашению губернатора Вячеслава Федорищева посетил зампред правительства Самарской области Александр Новак. Они встретились на базе АВТОВАЗа, и вице-премьер назвал завод лидером по внедрению роботизированных технологий. Также на встрече обсуждали социально-экономическое развитие региона, его инвестиционную привлекательность.

«Благодаря тем мерам поддержки, которые сформированы по химическому комплексу, по традиционным для региона отраслям, таким как автомобилестроение, машиностроение, авиастроение, производственные планы выполняются», – сказал Вячеслав Федорищев.

Значимую роль в развитии региональной экономики играют инвестиции в основной капитал. В Самарской области реализуют порядка 300 инвестиционных проектов, вложения в которые оцениваются в 1,4 триллиона рублей. Прорабатывается проект по созданию первого в России производства ксантановой камеди на базе ОЭЗ «Тольятти».

«У вас утвержден региональный стандарт по инвестициям. Знаю, вы действительно оказываете поддержку, чтобы в регионе инвестиционная активность не только сохранялась, но увеличивалась», – отметил Александр Новак.

В ходе встречи также обсуждали реализацию нацпроектов, обеспечение сбалансированности бюджета, обеспечение топливом.

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