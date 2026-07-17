17-летний подросток пытался похитить электросамокат в Тольятти

Подросток дошел до парковки СИМ, взял один из самокатов и отнес его домой Фото: Предоставлено "КП".

В Тольятти 17-летний подросток пытался похитить электросамокат, принадлежащий одной из кикшеринговых компаний. Около 02.00 он вышел из дома, дошел до парковки СИМ, взял один из самокатов и отнес его домой.

Похищенный самокат сразу же подал сигнал о том, что его перемещают. Благодаря установленным датчикам удалось выяснить местоположение с точностью до квартиры. Служба безопасности вызвала наряд полиции по вычисленному адресу.

Полиция прибыла, когда подросток разбирал самокат. Скоро его ждет суд. А за умышленное повреждение самоката предусмотрен штраф до 90 тысяч рублей.

Самарцам напоминают, что самокаты постоянно отображаются в системе, и использовать их не по назначению нельзя. Сим-карта в нем для звонков и сообщений не подходит. А нарушение закона грозит административной или даже уголовной ответственностью.

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