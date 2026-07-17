Пять пляжей в Самарской области не прошли проверку Роспотребнадзора

В пробах песка нарушений не нашли Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области Роспотребнадзор забраковал пять пляжей, которые расположены в Тольятти и Сызрани. На них выявили несоответствующие по микробиологическим показателям пробы воды.

«По санитарно-химическим и паразитологическим показателям отобранные пробы воды соответствовали нормативам», – уточнила пресс-служба ведомства.

Ведомство забраковало в Тольятти «Итальянский пляж» и пляж «Волжский замок», а в Сызрани – городские пляжи №1, №2 и №3. При этом в пробах песка там не нашли нарушений по санитарно-химическим и паразитологическим показателям.

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