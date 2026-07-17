Жителя Самарской области будут судить за пьяную езду на мотоцикле

Теперь жителю Клявлинского района грозит уголовная ответственность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области мужчину будут судить за пьяную езду. Об этом сообщает региональная прокуратура. В 2025 году житель Клявлинского района уже привлекался к ответственности за то, что садился за руль нетрезвым.

«Он оплатил назначенный административный штраф, однако должных выводов не сделал», – прокомментировала пресс-служба облпрокуратуры.

В июне 2026 года мужчина снова ездил за рулем мотоцикла пьяным. Когда его остановили сотрудники полиции, он отказался пройти медосвидетельствование.

Теперь жителю Клявлинского района грозит уголовная ответственность, дело уже направили в суд. Мотоцикл, на котором он ездил в нетрезвом видео, конфисковали и отправили на специализированную стоянку.

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