Суд по иску к экс-главе кассационного суда Ефанову сделают закрытым в Самаре

Ранее суд уже наложил обеспечительные меры на имущество семьи экс-судьи Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Октябрьский районный суд Самары постановил проводить разбирательство по иску Генпрокуратуры к бывшему председателю Шестого кассационного суда Александру Ефанову и его родственникам в закрытом режиме.

Такое решение приняла судья Наталья Майорова. Гособвинение мотивировало ходатайство о закрытости процесса тем, что в ходе заседания будут озвучивать сведения, составляющие банковскую, налоговую и коммерческую тайну, а также персональные данные. Представители ответчика возражали, указав, что «закрытость» ставит под сомнение независимость судебной системы, однако суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Поводом для масштабного разбирательства стало решение 11-го апелляционного арбитражного суда от 2009 года. По мнению надзорного ведомства, оно позволило незаконно вывести из госсобственности 8118 га лесов.

По данным Генпрокуратуры, действия Ефанова нанесли государству ущерб примерно на 1,2 млрд руб. Ранее суд уже наложил обеспечительные меры на имущество семьи экс-судьи, включая недвижимость и транспорт его близких, а также запретил Ефанову выезд из страны. Под ограничения попали несколько объектов недвижимости самого Ефанова и его жены, около 20 квартир, земельных участков и коммерческих помещений, оформленных на сына и невестку, а также автомобили BMW, Lexus и Land Rover.