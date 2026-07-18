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НовостиОбщество18 июля 2026 5:57

В Самаре построят школу на 1200 мест с IT-кабинетами и спортзалами

В Куйбышевском районе Самары построят школу на 1200 учеников, 4 детсада и поликлинику
Анастасия ПРАВДИНА
К кластеру строят дорогу длиной 790 метров

К кластеру строят дорогу длиной 790 метров

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Куйбышевском районе Самары построят школу на 1200 мест. Она станет частью социального кластера рядом с новой дорогой между улицами Центральной и Уральской.

В комплексе также появятся четыре детсада, поликлиника, паркинги и общественный центр с кружками и секциями. В школе предусмотрят отдельные входы, спортзалы и IT-кабинеты.

К кластеру строят дорогу длиной 790 метров. Параллельно возводят резервуар для ливневых стоков на 2,9 тыс. кубометров. На объекте работают 60 человек и 25 единиц техники.