В Самаре построят школу на 1200 мест с IT-кабинетами и спортзалами

К кластеру строят дорогу длиной 790 метров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Куйбышевском районе Самары построят школу на 1200 мест. Она станет частью социального кластера рядом с новой дорогой между улицами Центральной и Уральской.

В комплексе также появятся четыре детсада, поликлиника, паркинги и общественный центр с кружками и секциями. В школе предусмотрят отдельные входы, спортзалы и IT-кабинеты.

К кластеру строят дорогу длиной 790 метров. Параллельно возводят резервуар для ливневых стоков на 2,9 тыс. кубометров. На объекте работают 60 человек и 25 единиц техники.