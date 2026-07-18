18 июля жители Самары останутся без холодной воды из-за аварий и ремонта

Параллельно ведутся работы по перекладке канализационной линии на Стрелке реки Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 18 июля, в Самаре пройдут масштабные отключения холодной воды. Причина — сразу несколько аварийно-восстановительных и плановых работ на сетях. Без воды останутся не только отдельные дома, но и целые кварталы.

Улица Спасская, 76–77

Без ХВС останутся дома на Спасской, 68–77 и прилегающие территории.

лица Дзержинского, 8

Отключение затронет дома по Дзержинского, 1, 2, 3, 4, 6, 6а, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, а также Мяги, 11 и прилегающие.

Улица Стара-Загора, 184

Без воды — дом №184 и прилегающие.

Улица Стара-Загора, 92

Здесь будут ремонтировать камеру на трубопроводе диаметром 500 мм.

С 10:00 до 17:00 — отключение на Молодогвардейской и Венцека

Без воды останутся:

· Венцека, 46–72, 53–77

· Галактионовская, 9–27, 16–32

· Молодогвардейская, 34–74, 29–55

· переулок Репина, 1–11, 2–8 и прилегающие территории.

С 10:00 до 17:00 — отключение на Спортивной и Никитинской

Без ХВС:

· Спортивная, 23, 25, 25А, 25Б, 25В, 29

· площадь Никитинская, 26, 28

· Маяковского, 97

· Никитинская, 92, 96, 98, 137 и прилегающие дома.

Параллельно ведутся работы по перекладке канализационной линии на Стрелке реки Самары.