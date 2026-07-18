В массовом ДТП под Самарой погибли три человека, в том числе двое детей

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС Самарской области

В Сергиевском районе Самарской области произошло массовое смертельное ДТП. Страшная авария случилась на 1082 км федеральной трассы М-5 «Урал».

По предварительным данным, столкнулись Hyundai, две Skoda и грузовик MAN. От удара машины загорелись. Они выгорели полностью.

В результате ДТП погибли три человека, в том числе двое детей. Обстоятельства аварии выясняются. На месте работали спасатели, медики и сотрудники ГИБДД.

В Сергиевском районе Самарской области произошло массовое смертельное ДТП. Страшная авария случилась на 1082 км федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительным данным, столкнулись Hyundai, две Skoda и грузовик MAN. От удара машины загорелись. Они выгорели полностью. В результате ДТП погибли три человека, в том числе двое детей. Обстоятельства аварии выясняются. На месте работали спасатели, медики и сотрудники ГИБДД.