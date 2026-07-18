Яркое зеленое свечение несколько часов наблюдали в Самаре 17 июля

Точное местонахождение источника пока не установлено Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 17 июля жители Самары стали свидетелями необычного явления. Над центром города в пасмурном небе появился яркий зеленый луч, который оставался в небе несколько часов и привлек внимание многих очевидцев .

«Вышел на балкон около 23:30 и увидел зеленый свет. Сначала подумал, что северное сияние, но присмотрелся — это луч от гигантского прожектора. Выглядит странно», - цитируют слова местного жителя oboz.info.

По словам свидетелей, рядом с основным свечением периодически появлялись небольшие зеленые точки, похожие на лучи лазерных указок, направленных в небо . Точное местонахождение источника пока не установлено.

Предположительно, он находится за пределами старого города, ближе к Советскому району. Вероятнее всего, необычное свечение связано с использованием мощных прожекторов во время одного из мероприятий.