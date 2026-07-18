Прокуратура начала проверку после смертельной аварии с детьми под Самарой

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС Самарской области

Прокуратура Сергиевского района организовала проверку по факту смертельного ДТП, которое произошло утром 18 июля на 1081-м километре трассы М-5 «Урал» в районе села Черновка.

По предварительным данным, столкнулись три легковых автомобиля и большегруз. В результате аварии погибли три человека, в том числе двое детей. Еще двое пострадавших доставлены в больницу, им оказывают медицинскую помощь.

Прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения. Ход расследования возбуждённого уголовного дела взят на контроль ведомством.