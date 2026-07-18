В Самаре водитель ГАЗели сбил 74-летнюю пенсионерку во дворе на Ново-Вокзальной

Обстоятельства ДТП устанавливаются Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Промышленном районе Самары произошёл наезд на пешехода. Авария случилась 17 июля около 19:00 возле дома №124 на улице Ново-Вокзальной.

По данным Госавтоинспекции, 24-летний водитель автомобиля ГАЗ 2705 двигался по дворовому проезду и сбил 74-летнюю женщину, которая переходила дорогу.

В результате аварии пенсионерка получила травмы. Ей назначили стационарное лечение. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В Промышленном районе Самары произошёл наезд на пешехода. Авария случилась 17 июля около 19:00 возле дома №124 на улице Ново-Вокзальной. По данным Госавтоинспекции, 24-летний водитель автомобиля ГАЗ 2705 двигался по дворовому проезду и сбил 74-летнюю женщину, которая переходила дорогу. В результате аварии пенсионерка получила травмы. Ей назначили стационарное лечение. Обстоятельства ДТП устанавливаются.