Бывшие руководители самарской строительной компании получили сроки за хищение более 1 млрд рублей

Приговор пока не вступил в законную силу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Советский районный суд Самары вынес приговор бывшим руководителям ООО «Больверк», сообщает объединённая пресс-служба судов Самарской области.

В пресс-релизе фигуранты названы по инициалам — Ш., П. и Д. Их признали виновными в хищении бюджетных средств при строительстве терминала в морском порту Калининграда. По версии следствия, они заключали фиктивные сделки, ставили на объект бывшие в употреблении материалы и завышали объёмы выполненных работ. Общая сумма похищенного составила более 1,1 млрд рублей.

Суд назначил наказание: Ш. — 7 лет колонии, П. — 5 лет. Д., возместивший причинённый ущерб, получил 3 года 6 месяцев условно. Приговор пока не вступил в законную силу.