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НовостиОбщество18 июля 2026 12:03

На Самарском металлургическом заводе открыли новую печь за 20 тонн

На Самарском металлургическом заводе открыли новую печь для обработки шести слитков весом в 20 тонн
Анастасия ПРАВДИНА
Открытие печи приурочили к профессиональному празднику. Фото: скриншот/ Самарский металлургический завод/ВКонтакте

Открытие печи приурочили к профессиональному празднику. Фото: скриншот/ Самарский металлургический завод/ВКонтакте

На Самарском металлургическом заводе состоялось торжественное открытие второй из двух новых садочных печей. Установка предназначена для обработки металла и рассчитана на шесть слитков весом в 20 тонн каждый.

Температура нагрева внутри печи достигает 600–650 °C. В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя правительства региона Вячеслав Романов, генеральный директор завода Сергей Бурцев, представители регионального минпрома, законодательных органов, общественных организаций, сотрудники и ветераны завода.

Открытие печи приурочили к профессиональному празднику — Дню металлурга.