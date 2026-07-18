В Самаре шестеро организаторов незаконной миграции получили до 6 лет колонии

Приговор пока не вступил в законную силу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Советский районный суд Самары вынес приговор шестерым местным жителям, организовавшим незаконную миграцию.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Самарской области, преступная группа заключала фиктивные договоры с иностранцами и создавала условия для их незаконного пребывания в России.В ходе расследования установлено, что злоумышленники заключили 87 фиктивных гражданско-правовых договоров с иностранцами и обеспечили условия для незаконного пребывания на территории РФ не менее 167 приезжих из других государств.

Суд признал подсудимых виновными по статье об организации незаконной миграции в составе группы лиц по предварительному сговору. Каждому из них назначено от 5 до 6 лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафы от 200 до 300 тысяч рублей. Все шестеро взяты под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.