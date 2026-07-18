СК возбудил уголовное дело после ДТП под Самарой, где погибли двое детей и женщина

Фото: СУ СК РФ по Самарской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП в Сергиевском районе Самарской области. Авария произошла утром 18 июля на 1082-м километре трассы М-5 «Урал», сообщает СУ СК России по Самарской области.

По версии следствия, водитель грузового автомобиля MAN двигался по трассе и допустил столкновение с автомобилем Skoda Octavia под управлением мужчины 1980 года рождения. После этого Skoda Octavia совершила наезд на Hyundai Creta и Skoda Kodiaq.

В результате ДТП погибли три человека: двое несовершеннолетних пассажиров Skoda Kodiaq 2012 и 2015 годов рождения, а также 43-летняя женщина, находившаяся в Skoda Octavia.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). На месте работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.