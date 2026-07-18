Самый заметный рост — в сегменте студий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области выросло предложение квартир для аренды на время отпуска. Самый заметный рост — в сегменте студий, их стало больше на 22%.

Также выросло количество двухкомнатных (+16%) и трёхкомнатных (+15%) квартир. Однокомнатных стало больше на 11%.

По данным Авито, это связано с развитием внутреннего туризма и увеличением числа путешественников, которые выбирают Самару для отдыха и деловых поездок. Эксперты связывают рост с активным бронированием жилья на летний сезон.