Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Иванисеня ушел в аренду в «Текстильщик»

Ранее Иванисеня выступал за «Чайку» и юношескую сборную России Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ. Перейти в Фотобанк КП

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Иванисеня продолжит карьеру в ивановском «Текстильщике» на правах аренды. Как сообщила пресс-служба самарского клуба, соглашение рассчитано до конца сезона.

23-летний футболист выступает за «Крылья» с 2021 года. За это время он провёл 66 матчей во всех турнирах. Вторую часть прошлого сезона хавбек также провёл в аренде — в составе екатеринбургского «Урала». Ранее Иванисеня выступал за «Чайку» и юношескую сборную России.