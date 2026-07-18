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НовостиСпорт18 июля 2026 16:53

Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Иванисеня ушел в аренду в «Текстильщик»

23-летний хавбек Дмитрий Иванисеня проведет в Иванове остаток сезона. За «Крылья» он сыграл 66 матчей с 2021 года
Анастасия ПРАВДИНА
Ранее Иванисеня выступал за «Чайку» и юношескую сборную России

Ранее Иванисеня выступал за «Чайку» и юношескую сборную России

Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ. Перейти в Фотобанк КП

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Иванисеня продолжит карьеру в ивановском «Текстильщике» на правах аренды. Как сообщила пресс-служба самарского клуба, соглашение рассчитано до конца сезона.

23-летний футболист выступает за «Крылья» с 2021 года. За это время он провёл 66 матчей во всех турнирах. Вторую часть прошлого сезона хавбек также провёл в аренде — в составе екатеринбургского «Урала». Ранее Иванисеня выступал за «Чайку» и юношескую сборную России.