Комиссия отклонила доводы компании о форс-мажоре, Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Самарскую АЗС «Роза Мира» внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Такое решение приняло региональное УФАС.

Причина — компания сорвала четыре госконтракта. По данным антимонопольной службы, АО «Роза Мира» нарушила условия контрактов и не поставила топливо четырем заказчикам: метрополитену, двум городским поликлиникам и МФЦ. С 20 июня 2026 года поставщик приостановил отпуск топлива по пластиковым картам. Предприятия неоднократно не могли получить топливо на АЗС, кассиры отказывали в обслуживании карт. При этом физическим лицам топливо отпускалось.

Комиссия отклонила доводы компании о форс-мажоре, указав, что предпринимательские риски не являются обстоятельствами непреодолимой силы. «Розу Мира» внесли в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года по каждому из четырех контрактов. Общая сумма контрактов составила 3,9 миллиона рублей.