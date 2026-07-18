В Шигонском районе столкнулись и опрокинулись две «Лады»

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

В Шигонском районе Самарской области 18 июля произошло ДТП с участием двух отечественных автомобилей. Авария случилась на пересечении автодорог Подвалье — Новодевичье.

Столкнулись «Лада Гранта» и ВАЗ-2110. После удара обе машины опрокинулись. По информации ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», в результате аварии никто из участников не пострадал. Специалисты на месте провели аварийно-спасательные работы: собрали информацию, отключили аккумуляторы, чтобы предотвратить возгорание, и обеспечили безопасность.

На месте также работали сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи — медики осмотрели водителей, госпитализация никому не потребовалась. Обстоятельства столкновения устанавливаются.