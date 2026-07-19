Житель Самарской области насмерть забил приятеля черенком от лопаты

Инцидент произошел 15 июля в жилом вагончике, где работал обвиняемый. Фото: СК Самарской области

Под Самарой в поселке Комсомольский был жестоко убит местный житель. В преступлении подозревают его знакомого, рассказали в СК Самарской области. Инцидент произошел 15 июля в жилом вагончике, где работал обвиняемый. Оба мужчины в этот момент были пьяны, и между ними разгорелась ссора.

«Фигурант нанес своему оппоненту несколько ударов, в том числе ножом и черенком от лопаты по голове и туловищу», – прокомментировала пресс-служба регионального СК.

Пострадавший мужчина от полученных травм умер. Его приятель попытался скрыть следы преступления, сжег одежду и предметы, которыми убивал знакомого. Его заключили под стражу, а в обстоятельствах преступления сейчас разбираются следователи.

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