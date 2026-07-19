Глава Самары Иван Носков поздравил металлургов с профессиональным праздником

Глава Самары отдельно поздравил сотрудников и ветеранов Самарского металлургического завода. Фото: канал Ивана Носкова в МАКС

19 июля в России отмечается День металлурга. Самарцев с этим праздником поздравил глава города Иван Носков. Он назвал металлургию основой основ промышленного комплекса.

«Без людей, которые умеют укрощать огонь и металл, немыслимо существование предприятий любой отрасли, начиная от легкой промышленности и заканчивая сельским хозяйством и строительством», – подчеркнул Иван Носков.

Глава Самары отдельно поздравил сотрудников и ветеранов Самарского металлургического завода, который назвал сердцем индустриальной Самары. Он пожелал всем металлургам успехов в работе, здоровья и личного счастья.

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