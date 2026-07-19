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НовостиОбщество19 июля 2026 8:35

Волга в Самаре 19 июля прогрелась до +22,4 градусов

Кратковременный дождь ожидается в Самаре 19 июля
Александра ТАЙБАТРОВА
Выходные в Самаре выдались довольно пасмурными и прохладными

Выходные в Самаре выдались довольно пасмурными и прохладными

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Выходные в Самаре выдались довольно пасмурными и прохладными. По данным Приволжского УГМС, сегодня возможен кратковременный дождь, и такая погода едва ли подходит для пляжного отдыха. Между тем, температура воды в Волге у берегов Самары держится на довольно высокой отметке, почти приближаясь к температуре воздуха.

«Температура воды в Волге составляет +22,4 градусов», – сообщает пресс-служба городской администрации.

Если соберетесь на пляж, не забудьте прихватить с собой зонтик или ветровку на всякий случай.

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