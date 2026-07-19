На содержание деревьев вдоль главных улиц Самары потратят 5,5 млн рублей

Деньги идут на посадку новых деревьев, уход за молодыми деревьями и кустарниками в живой изгороди, полив Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре ответственные органы следят за состоянием зеленых насаждений – деревьев и кустарников. В частности, обязанность по уходу за деревьями, которые растут вдоль ключевых улиц города, входит в государственные контракты, которые заключают с подрядчиками. Речь идет про улицы Ново-Садовая, Демократическая, Московское шоссе, Красноглинское шоссе, магистраль Центральную и Кировский мост, дорогу от Волжского от Курумоча.

«На период летнего содержания запланировано 5,5 миллионов рублей на уход за зелеными насаждениями», – ответил минтранс Самарской области на запрос «КП-Самара».

Эти деньги идут на посадку новых деревьев, уход за молодыми деревьями и кустарниками в живой изгороди, полив.

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