Местом проведения стал парковый комплекс истории техники имени Сахарова Фото: администрация Тольятти.

В выходные в Тольятти в шестой раз прошел ретрофестиваль «Жигули». Местом проведения стал парковый комплекс истории техники имени Сахарова. Кадрами с праздника поделилась мэрия Тольятти.

На выставке было представлено более 200 единиц различной уникальной техники в рабочем состоянии Фото: администрация Тольятти.

«На выставке было представлено более 200 единиц различной уникальной техники в рабочем состоянии», – прокомментировала пресс-служба администрации города.

В Тольятти приехали любители ретротехники из 28 городов. Юрий Кондаков из Москвы привез на фестиваль ВАЗ-2106, который в 1991 году купил его дед. Все это время машина находится в одной семье и остается в рабочем состоянии, хотя каждый день ее, конечно, не используют.

Кроме выставки, на фестивале проводили ретроралли, интерактивные площадки, ретропикник Фото: администрация Тольятти.

Кроме выставки, на фестивале проводили ретроралли, интерактивные площадки, ретропикник.

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