В Самаре продают можжевельник за 450 тысяч рублей

На рынке можно найти множество растений для приусадебных участков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Многие самарцы, живущие в частных домах, стремятся украсить свои участки цветами, растениями, создать ландшафтный дизайн. Спрос рождает предложение, и на рынке можно найти множество растений для приусадебных участков. Цены на некоторые из них поражают. Подборку самых дорогих растений для сада, которые продают в Самарской области, составили аналитики Авито.

«Открывает подборку ниваки из казацкого можжевельника стоимостью 450 тысяч рублей», – говорится в пресс-релизе.

У растения уже сформирована крона, и оно похоже на живую скульптуру.

Также самарцам предлагают купить японскую сакуру за 38 тысяч рублей и лимонное дерево за 30 тысяч рублей. Цитрусовое дерево, уверяет автор, уже плодоносит. Остается надеяться, что растения по столь круглой цене благополучно приживутся на участке у нового владельца.

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