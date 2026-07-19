В Самаре продают можжевельник за 450 тысяч рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Многие самарцы, живущие в частных домах, стремятся украсить свои участки цветами, растениями, создать ландшафтный дизайн. Спрос рождает предложение, и на рынке можно найти множество растений для приусадебных участков. Цены на некоторые из них поражают. Подборку самых дорогих растений для сада, которые продают в Самарской области, составили аналитики Авито.
«Открывает подборку ниваки из казацкого можжевельника стоимостью 450 тысяч рублей», – говорится в пресс-релизе.
У растения уже сформирована крона, и оно похоже на живую скульптуру.
Также самарцам предлагают купить японскую сакуру за 38 тысяч рублей и лимонное дерево за 30 тысяч рублей. Цитрусовое дерево, уверяет автор, уже плодоносит. Остается надеяться, что растения по столь круглой цене благополучно приживутся на участке у нового владельца.
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