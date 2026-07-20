Минград согласовал внешний облик элитных высоток на Галактионовской

Высота домов составит до 21 этажа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Минград Самарской области согласовал внешний облик высоток, которые хотят построить в границах улиц Галактионовской, Маяковского, Самарской и Чкалова. На этом участке в Ленинском районе строится элитный жилой комплекс «Гранд Империал». Заявление было подано от ООО «Новое время».

Судя по документам минграда, застройщик планирует возвести еще два жилых дома. Дома №2 и №3 возведут на участке площадью более 59 тысяч квадратных метров. Высота домов составит до 21 этажа.

Региональный миград признал, что внешний облик новых высоток соответствует правилам и требованиям.

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