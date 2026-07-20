Для самарцев 23 июля проведут экскурсию по выставке «В поисках Юрия Деточкина»

Посетить экскурсию можно будет бесплатно, но необходимо предварительно зарегистрироваться. Фото: музей Эльдара Рязанова

23 июля в Самаре состоится экскурсия по выставке «По следам Юрия Деточкина» (12+), приуроченная к 80-летию легендарного фильма «Берегись автомобиля!» (12+). Ее в сквере Эльдара Ряданова проведет кандидат исторических наук, сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

«Посетители узнают о культурном контексте фильма и о прототипах главного персонажа, о работе композитора Андрея Петрова, о пробах актеров и распределении ролей, о смысле постановки «Гамлета» в кинокартине и многом другом», – анонсировала пресс-служба музея Эльдара Рязанова.

Выставка будет состоять из семи разделов. Посетить экскурсию по ней можно будет бесплатно, но необходимо предварительно зарегистрироваться. Начало мероприятия – в 19.00 23 июля.

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