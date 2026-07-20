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НовостиПроисшествия20 июля 2026 5:26

Муж и жена в Самаре насмерть отравились паленым алкоголем

В Самаре мужчину осудили за подпольное производство алкоголя
Александра ТАЙБАТРОВА
Суд обязал мужчину выплатить компенсацию морального вреда сыну погибших

Суд обязал мужчину выплатить компенсацию морального вреда сыну погибших

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Самары организовал нелегальное производство алкоголя, который оказался опасным для жизни и здоровья. Муж и жена которые купили у него алкоголь, погибли от отравления метанолом. Мужчину осудили за производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, и приговорили к тюремному заключению.

«Суд обязал его выплатить компенсацию морального вреда в размере трех миллионов рублей сыну погибших», – прокомментировала пресс-служба ФССП Самарской области.

Приставы наложили арест на недвижимость и машину должника. После этого он выполнил решение суда и выплатил сыну погибших моральную компенсацию.

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