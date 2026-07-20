В Самарской области признали ничтожным четыре контракта на поставку оборудования

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд признал контракты ничтожными Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Четыре контракта на поставку медицинского оборудования при строительстве жилого корпуса ГБУ СО «Южный пансионат для ветеранов труда» признали ничтожными в Самарской области. Контракты заключили с единственными поставщиком. Как выяснила прокуратура, идентичные работы раздробили на несколько частей, в итоге их стоимость по отдельности не превышала 600 тысяч рублей.

«Указанное позволило уйти заказчику от проведения конкурентных процедур», – прокомментировала пресс-служба областной прокуратуры.

Надзорный орган обратился в суд, но суд первой инстанции иск не поддержал, придя к выводу, что требования закона были соблюдены. Прокуратура обжаловала это решение, и Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд признал контракты ничтожными. С поставщика взыскали 2,2 миллиона рублей по ним.

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