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НовостиОбщество20 июля 2026 6:16

Из 15 электричек в Самарской области хотят демонтировать кондиционеры

600 тысяч рублей потратят на демонтаж кондиционеров в Самарских электричках
Александра ТАЙБАТРОВА
Планируется демонтаж систем кондиционирования воздуха, установленных в пригородных электропоездах серии ЭД4М и ЭД4МК

Планируется демонтаж систем кондиционирования воздуха, установленных в пригородных электропоездах серии ЭД4М и ЭД4МК

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области хотят демонтировать кондиционеры из 15 электричек. Подрядчика, который выполнит эти работы, ищет Самарская пригородная пассажирская компания, информация размещена на госзакупках.

«Планируется демонтаж систем кондиционирования воздуха, установленных в пригородных электропоездах серии ЭД4М и ЭД4МК», – говорится в аукционной документации.

В торгах могут участвовать только субъекты малого и среднего бизнеса, а также самозанятые. Максимальная цена аукциона превышает 600 тысяч рублей. Подрядчика определят 27 июля, а на выполнение работ у него будет 20 рабочих дней с даты подписания договора.

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