Ремонт моста через реку Сок под Самарой выполнили на 30%

Сейчас подрядчик армирует и бетонирует межбалочные швы. Фото: минтранс Самарской области

В Красноярском районе продолжается ремонт моста через реку Сок, который расположен между поселками Грачевка и Соколинка, на трассе М-5 - Большая Каменка – Русская Селитьба – Большая Чесноковка. Ремонт стартовал в мае 2026 года, уточнил минтранс Самарской области.

«На сегодняшний день готовность объекта составляет уже 30%», – прокомментировала пресс-служба министерства.

Сейчас подрядчик армирует и бетонирует межбалочные швы, устраивает сопряжение моста с дорогой. В августе на мосту планируют уложить новый асфальт. Завершить ремонт полностью рассчитывают к 1 ноября.

Всего в этом году в регионе ремонтируют 12 мостов, общая протяженность которых превышает 1000 погонных метров.

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