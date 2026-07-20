В Самаре создали оригинальную конструкцию опалубки для строительства

Сейчас в строительстве используют разные виды несъемных опалубок, но они имеют определенные недостатки Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре разработали новую модель неизвлекаемой армирующей опалубки, которую можно использовать при строительстве коррозийно-стойких реакторов. Проект разрабатывали специалисты СамГТУ. Опалубку легко устанавливать и демонтировать, когда она выработает свой ресурс. Исследователи уже получили патент на свое изобретение.

Сейчас в строительстве используют разные виды несъемных опалубок, но они имеют определенные недостатки: некоторые виды сложно монтировать, другие дорого стоят. Изобретение самарцев позволит сэкономить время и деньги, кроме того, ее функционал широк по сравнению с аналогами.

Опалубку можно сделать из пластика или полимера, а для заполнения – использовать бетон или полимербетон. Такую конструкцию можно применять при строительстве реакторов для очистки сточных вод, аппаратов для извлечения металлов из руд и т.д.

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