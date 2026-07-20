Около 900 МКД в Самаре могут передать под управление тольяттинской УК

Около 900 МКД в Самаре оказались в перечне домов без подтвержденного способа управления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Около 900 многоквартирных домов в Самаре могут перейти во временное управление тольяттинской УК «КИТ». Это может быть связано с отсутствием в системе ГИС ЖКХ сведений о выбранном способе управления, пишет Волга Ньюс.

По информации представителей Союза председателей МКД, под управление тольяттинской компании уже перешло около 20 домов, которые расположены на улицах Осипенко, XXII Партсъезда, Потапова, Ново-Садовой и на Волжском шоссе. Причем почти все они уже несколько лет находятся в статусе ТСН или ТСЖ.

Жители этих домов выступили против передачи обслуживания другой УК. К примеру, это МКД на улицах Осипенко, 38 и XXII Партсъезда, 198. Проверка показала, что они могли попасть в список домов без подтвержденного способа управления из-за недочетов при работе с информацией в системе ГИС ЖКХ.

В Союзе председателей МКД тоже считают, что часть домов могла войти в перечень из-за технических ошибок. Общественники рекомендовали руководителям ТСЖ и ТСН проверить данные в системе ГИС ЖКХ.

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