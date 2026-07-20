Жительница Самары забрала 10 миллионов рублей у жертвы телефонных мошенников

Уголовное дело уже направили в Октябрьский районный суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре местную жительницу обвиняют в помощи мошенникам. По версии следствия, 36-летняя самарчанка была курьером у телефонных мошенников, ей предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц.

«Женщина получила лично от обманутого гражданина свыше 10 миллионов рублей, которые перечислила подельникам, оставив себе причитающуюся часть в качестве вознаграждения», – прокомментировала пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Вскоре женщину задержали сотрудники правоохранительных органов. Уголовное дело в ее отношении уже направили в Октябрьский районный суд. Для обеспечения исполнения иска ее имущество и счета арестовали, также у женщины изъяли миллион рублей.

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