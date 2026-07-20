Ботанический сад в Самаре закроют с 21 июля по 3 августа

Ботсад будет закрыт в связи с проведением санитарных и агротехнических работ. Фото: https://vk.ru/botsad_samara

В Самаре на две недели закроют Ботанический сад. Об этом предупреждает пресс-служба учреждения. Ботсад не будет принимать посетителей с 21 июля по 3 августа.

«Ботсад будет закрыт в связи с проведением санитарных и агротехнических работ», – предупредили самарцев.

Ботанический сад приносит извинения за причиненные неудобства и приглашает посетителей после открытия. Также в Ботсаду будут рады волонтерам, которые помогут в проведении работ. Желающие могут писать в сообщения в группе Ботанического сада ВКонтакте.

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