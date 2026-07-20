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НовостиОбщество20 июля 2026 11:01

Горячая вода в дома жителей Самары вернется до 26 июля

В теплоснабжающей компании назвали сроки восстановления ГВС в Самаре после опрессовки
Анастасия ФИЛАТОВА
В дома, где подачу воды полностью ограничили, ГВС вернут до 21 июля.

В дома, где подачу воды полностью ограничили, ГВС вернут до 21 июля.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Стало известно, когда жителям Самары вернут горячую воду. Речь идет о тех домах, которые попали в зону проведения гидравлических испытаний второй тепломагистрали Самарской ТЭЦ и верхней зоны Безымянской отопительной котельной.

«Благодаря опрессовке выявили 109 участков, требующих ремонта. Большую часть из них мы уже заменили. На оставшихся объектах продолжаем работы по графику», - сообщили в самарском филиале «Т Плюс».

По данным компании, в дома, где подачу воды полностью ограничили, ГВС вернут до 21 июля. А в те, где воду подают по резервному трубопроводу, - до 26 июля. Список адресов со сроками восстановления ГВС можно посмотреть в сообществе теплоснабжающей компании в ВК.

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