Первый прямой рейс из Самары в Сухум вылетел 19 июля

Полное расписание рейсов можно найти на сайте аэропорта Самары. Фото: пресс-служба Курумоча

19 июля из Самары вылетел первый прямой рейс в Сухум. Полет провели на самолете Boeing 737-800 вместимостью 189 мест. Рейс прошел при полной загрузке, уточнила пресс-служба Курумоча.

«Полетную программу на данном направлении осуществляет авиакомпания Nordwind», – напомнила пресс-служба самарского аэропорт.

Эта авиакомпания выполняет рейсы из Самары в столицу Абхазии дважды в неделю, по средам и воскресеньям. А с 28 июля рейсы по этому направлению начнет выполнять авиакомпания Ural Airlines. Ее самолеты будут летать два раза в неделю, по вторникам и субботам. Полное расписание рейсов можно найти на сайте Курумоча.

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