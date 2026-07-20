Два человека утонули в Волге в Самарской области за неделю

Двое мужчин утонули в Волге в Самарской области в середине июля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области за минувшую неделю произошли два несчастных случая на воде. К сожалению, не обошлось без жертв. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным оперативного ведомства, один инцидент произошел на реке Волге в Ставропольском районе. Там 13 июля 2026 года сотрудники ПСС Самарской области достали тело 75-летнего мужчины. Погибшего пенсионера обнаружили в районе села Подстепки.

Второй случай зафиксировали в районе острова Поджабный в Самаре. В пятницу, 17 июля, спасатели достали из Волги тело 53-летнего местного жителя. При каких обстоятельствах погибли мужчины, пока точно неизвестно.

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