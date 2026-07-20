Почти полмиллиона жителей Самарской области подписались на госпаблики в MAX

Все больше жителей пользуются региональными чат-ботами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области почти 494 тысячи жителей подписались на госпаблики в национальном мессенджере MAX. Такие данные на июль 2026 года приводит Центр управления регионом Самарской области.

«Наибольшей популярностью пользуется канал губернатора Вячеслава Федорищева, его аудитория превышает 188 тысяч человек. На канал правительства Самарской области подписано свыше 4 тысяч жителей», — рассказали в ЦУР.

Высокий интерес вызывают каналы учреждений здравоохранения, образования, социальной сферы, культуры и спорта. Все больше жителей пользуются региональными чат-ботами, среди которых «Госуслуги Самарской области», «Карта жителя Самарской области», «МФЦ Самарской области» и другие. Также популярен сервис вызова врача на дом через чат-бот «Запись на прием», им воспользовались более 15 тысяч раз.

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