Деньги рассорили двух приятелей в Самаре. Один из них не пережил разборки

39-летнего самарца подозревают в убийстве знакомого во время застолья. Фото: СУ СК по Самарской области.

В пятницу, 17 июля 2026 года, в одном из частных домов в Самаре произошло убийство. Жертвой стал 35-летний мужчина. Подозреваемый уже установлен и задержан, сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Все началось с обычного застолья. В минувшую пятницу в частном доме собралась целая компания. Мужчины общались, выпивали, но тут двое из них начали ссориться. Причиной конфликта, по версии следствия, стали деньги. Слово за слово, и вот один из них пускает в ход кулаки – удары пришлись по голове оппонента. Травмы оказались серьезными – мужчина скончался на месте.

По подозрению в преступлении был задержан 39-летний местный житель. Следователи завели дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Недавно суд избрал фигуранту меру пресечения. Мужчину отправили под арест на время следствия. Оперативное сопровождение по делу оказывают сотрудники ГУ МВД по Самарской области.

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